Екатеринбург, 9 ноября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Владимир Якушев возвращается из Москвы на Урал. Теперь он будет полпредом президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Якушев

Новый полномочный представитель родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске Башкирской АССР. В 1986—1988 годах служил в Советской армии, а затем до 1993 года учился в Тюменском государственном университете. Является кандидатом экономических наук.

В 2001—2005 годах Якушев был вице-губернатором Тюменской области. В апреле — ноябре 2005-го он возглавлял Тюмень, а затем стал губернатором Тюменской области и руководил регионом до 18 мая 2018 года. После этого ему было доверено возглавить Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Владимир Якушев женат и имеет двоих детей. У него есть государственные награды, среди которых орден Почёта и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также он является членов высшего совета «Единой России» и состоит в правлении Союза биатлонистов России.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Якушев назначен полпредом президента России в Уральском федеральном округе. Указ подписал Владимир Путин. Ранее хозяином полпредства был Николай Цуканов, который теперь отправлен в отставку.