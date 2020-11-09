В России от коронавирусной инфекции умерли ещё 256 человек
Москва, 9 ноября, 2020, 10:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 256 пациентов. Об этом 9 ноября сообщили в оперштабе Москвы.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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"Зафиксировано 256 летальных исходов», — говорится в информации.
Всего в России зафиксировано 30 793 летальных исхода с начала пандемии.