Москва, 9 ноября, 2020, 10:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 256 пациентов. Об этом 9 ноября сообщили в оперштабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Зафиксировано 256 летальных исходов», — говорится в информации.

Всего в России зафиксировано 30 793 летальных исхода с начала пандемии.