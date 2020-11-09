Москва, 9 ноября, 2020, 10:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин ввёл в состав правительства ещё одного вице-премьера. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет десять заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации — руководителя аппарата правительства Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СМИ сообщили о возможном переходе главы Минэнерго РФ Александра Новака на пост вице-премьера РФ.