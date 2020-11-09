Санкт-Петербург, 9 ноября, 2020, 09:29 — ИА Регнум. На фоне пандемии коронавируса жителей и гостей Северной столицы хотят удержать дома, отключив ночную подсветку достопримечательностей Санкт-Петербурга. В настоящий момент такую возможность рассматривают в СПб ГБУ «Ленсвет», рассказали ИА REGNUM в пресс-службе учреждения.

Дарья Драй ИА REGNUM Ростральные колонны

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"Окончательного решения пока нет, — уточнила пресс-секретарь «Ленсвета» Юлия Погодина. — Онобудет принято в ближайшее время».

Отметим, «Ленсвет» отвечает за наружное освещение города на Неве, а также ночную подсветку достопримечательностей. В настоящий момент освещены 74 городских объекта, а в ближайшие годы их количество увеличится до 180.