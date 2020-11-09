Москва, 9 ноября, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Риск принести коронавирус домой у тех людей, которые бывают в местах массового скопления и пользуются общественным транспортом, является достаточно высоким, и потому в своей квартире следует убираться ежедневно. Об этом 9 ноября рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Handy.com.ua Уборка

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Как отметила Руженцова, слова которой приводит РИА Новости, особое внимание при уборке необходимо уделить прихожей и при этом, даже если никто в доме не болеет, нужно стараться пользоваться дезинфицирующими средствами.

Также специалист указала, что при уборке в прихожей следует дезинфицировать ручки дверей и ключи и установить там же флакон с дезинфицирующим средством для того, чтобы пришедший с улицы мог обработать руки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России третий день подряд выявляется свыше 20 тыс. носителей коронавирусной инфекции.