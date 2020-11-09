Воронеж, 9 ноября, 2020, 09:10 — ИА Регнум. Солдат срочной службы открыл стрельбу на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже, об этом стало известно утром 9 ноября.

Magas.ru Автомат

Об инциденте сообщил портал «Моё! Online». По предварительным данным, солдат был вооружён топором, он отобрал у одного из сослуживцев оружие и открыл стрельбу.

По предварительным данным, в результате три человека скончались, один получил ранение.

Сам нападавший сбежал, ведутся его поиски.