Лондон, 9 ноября, 2020, 08:24 — ИА Регнум. Наличие витамина D в организме человека влияет на степень течения коронавирусной инфекции. Как выяснили британские учёные по результатам исследования статистики заражений и смертности от коронавируса, его дефицит может стать причиной тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщает газета Express.

Красная рыба. Лосось

Так, в регионах с сезонным дефицитом витамина D тяжелые случаи регистрируются чаще. Как пояснил доктор Гаррет Дэвис, витамин D имеет большое значение для иммунитета организма человека и может защитить его от проникновения коронавируса. По его словам, достаточный уровень витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление.

«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска развития тяжелой коронавирусной болезни», — подчеркнул учёный.

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При этом он добавил, что для полноценного исследования необходим годичный цикл изучения, но пандемия коронавируса началась менее 365 дней назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дефицит витамина D и ожирение в качестве ключевых причин, которые могут привести к тяжёлой форме коронавирусной инфекции, называл генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге академик Евгений Шляхто. По его словам, дефицит витамина D выявлен в организме у 71,3% зараженных коронавирусной инфекцией, у 36,3% диагностирован тяжелый дефицит этого витамина.

Также, как заявил российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, самым настораживающим симптомом COVID-19 является одышка.