Сеул, 9 ноября, 2020, 04:39 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 126 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, 99 случаев заболевания связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные были выявлены среди прибывших на территорию республики из-за рубежа. Центр отмечает, что уже вторые сутки подряд в стране выявляют более 100 зараженных ежедневно. Южнокорейские власти предполагают, что рост заболеваемости COVID-19 связан с очагами инфекции в домах престарелых и на массовых собраниях людей.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 27 553 случая заражения SARS-CoV-2. Также за 8 ноября в республике скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее выросло до 480 человек.