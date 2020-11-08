В Москве за сутки от COVID-19 скончались более 70 пациентов
Москва, 8 ноября, 2020, 23:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки в столице России скончались более 70 пациентов с COVID-19. Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
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«В Москве скончались 72 пациента», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2.
Отметим, что сутками ранее от COVID-19 в столице России скончались 74 человека.
Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ выявили 20 498 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
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