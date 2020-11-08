Москва, 8 ноября, 2020, 21:55 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» в выездном матче четырнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил столичному «Динамо». Встреча, завершившаяся со счётом 1:5, прошла 8 ноября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Роман Евгеньев, Клинтон Н'Жи, Даниил Лесовой, Даниил Фомин (пенальти) и Константин Рауш. У гостей мяч забил Зе Луиш.

Отметим, что после четырнадцати матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Футболисты «Локомотива», в активе которых 21 балл, находятся на восьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября тульский «Арсенал» в выездном матче тринадцатого тура РПЛ уступили казанскому «Рубину». Встреча, прошедшая на «Ак Барс Арене» в Казани, завершилась со счётом 1:3.

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