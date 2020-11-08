Минск, 8 ноября, 2020, 21:14 — ИА Регнум. В Минске и других городах страны сотрудники правоохранительных органов задержали в ходе протестных несанкционированных митингов несколько сотен человек. Об этом 8 ноября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

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По информации правозащитников, на момент публикации новости в стране всего были задержаны более 690 участников акций протеста, которые не согласны с итогами президентских выборов в Белоруссии.

Ранее сообщалось о задержании в стране более 500 митингующих.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября в Минске и других городах Белоруссии прошли новые акции протеста, организованные оппозиционными силами.

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