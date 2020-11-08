Лондон, 8 ноября, 2020, 19:32 — ИА Регнум. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Британии выросло за минувшие сутки на 20 572. Об этом сообщает 8 ноября сообщается на сайте британского правительства.

(сс) David Bloomfield Лондон во время режима самоизоляции

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По последним данным, за истекшие сутки в стране скончались 156 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии заражение коронавирусом было выявлено у 1 192 013 жителей страны, из них скончались 49 044.

Днем ранее в Британии выявили более 24 тыс. случаях заражения SARS-CoV-2.

Напомним, что 5 ноября газета Financial Times со ссылкой на главу целевой рабочей группы правительства Британии по вакцинам Кейт Бингем сообщила, что сроки поставок вакцины от коронавируса в Великобританию срывает фармацевтическая британско-шведская компания AstraZeneca.

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