Баку, 8 ноября, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле Вооруженными силами Армении нескольких сел в двух районах республики. Об этом 8 ноября сообщили в телеграм-канале минобороны Азербайджана.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта (фрагмент). 1914-1917

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"С 16:30 (15:30 мск) 8 ноября ВС Армении обстреливают села в Тертерском и Агдамском районах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВС Азербайджана «принимают меры по подавлению огневых точек противника».

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджан проводит наступательную операцию при поддержке Турции, перебросившей из Сирии и Ливии в зону боёв в Карабахе до двух тыс. боевиков джихадистских террористических группировок.

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