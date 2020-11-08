Анкара, 8 ноября, 2020, 17:01 — ИА Регнум. Народ Азербайджана с «освобождением» города Шуша поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил он 8 ноября в конгрессе представительства правящей партии по провинции Коджаэли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Братья

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«Освобождение Шуши — символ скорейшего освобождения оставшихся земель Азербайджана, — сказал Эрдоган. — От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой».

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября официальный представитель оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева об установлении контроля Баку над городом Шуша не соответствуют действительности.

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