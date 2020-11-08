Баку, 8 ноября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Азербайджан активизировал наступательные операции своих войск в Ходжавендском районе, об этом 8 ноября говорится в телеграм-канале минобороны республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ба-бах Карабах

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

Таким образом Баку опроверг заявление Еревана о том, что армянская сторона продвинулась на ходжавендском направлении фронта и сбила азербайджанский боевой самолет.

«Напротив, азербайджанские военные расширяют наступление на этом направлении фронта», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 ноября армянская сторона сообщила об обстрелах жилых кварталов в столице Нагорно-Карабахской Республики. Утром пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что за ночь было нанесено восемь ударов дальнобойными ракетами в направлении многоквартирных домов, жилых кварталов, объектов общественного значения и по другим объектам гражданской инфраструктуры Степанакерта.