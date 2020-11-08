Ереван, 8 ноября, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Официальный представитель оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян опроверг утверждение президента Азербайджана Ильхама Алиева об установлении контроля Баку над городом Шуша. Об этом представитель армянской стороны написал 8 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Harutiunyan Ashot Шуша

«В Шуши продолжаются бои, ждите и верьте в нашу армию», — призвал Ованнисян.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к нации с сообщением об установлении вооруженными силами Баку контроля над городом Шуша в Карабахе.