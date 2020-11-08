В Армении опровергли заявление Алиева о взятии под контроль города Шуши
Ереван, 8 ноября, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Официальный представитель оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян опроверг утверждение президента Азербайджана Ильхама Алиева об установлении контроля Баку над городом Шуша. Об этом представитель армянской стороны написал 8 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Harutiunyan Ashot
Шуша
«В Шуши продолжаются бои, ждите и верьте в нашу армию», — призвал Ованнисян.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к нации с сообщением об установлении вооруженными силами Баку контроля над городом Шуша в Карабахе.