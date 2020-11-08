Москва, 8 ноября, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина, согласно которому победа уборщицы на выборах руководителя Повалихинского сельсовета Костромской области означает, что такие люди хорошо осведомлены о проблемах своих населенных пунктов, вызвало споры в сети. Граждане выразили своё мнение 8 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Уборщица уборщице рознь! Когда я училась в университете и имела маленького ребенка, тоже подрабатывала уборщицей. У моей знакомой (времена СССР) мама руководила строительным трестом, а по вечерам подрабатывала уборщицей», — поделилась Александра Д.

Многие пришли к выводу, что избрание на руководящую должность человека из народа действительно может означать, что подобные люди имеют лучшее представление о проблемах обычных граждан России.

«А ни удивительно, что у нас и кухарка может стать главой района, ну и последствия уже очевидны. Важно, что бы человек был из тех, кто уважает своих сограждан, а не воспринимает их пациентов медик, для которого человек лишь организм, а не личность. В исключительных случаях если у Вас есть деньги и власть, то Вас будут воспринимать как равного. История про уборщицу, скорее реклама демократии, чем фактическое и повсеместное явление в России», — считает пользователь Timur.

Тем не менее, ряд комментаторов пришёл к выводу, что данная победа носит скорее рекламный характер и призвана создать в глазах населения картинку, согласно которой каждый простой и честный человек в РФ может прийти во власть.

«Похоже, вся эта катавасия с уборщицей была затеяна ЦИКом, чтобы показать: вот, мол, даже простые люди из народа могут быть избранными, у нас работают политические лифты. Ведь эта уборщица даже не скрывает, что была техническим кандидатом, и, что самое главное, она уже участвовала в местных выборах в 2015 году, и не от кого-нибудь, а от «Единой России»!», — пишет Алексей П.

Некоторые комментаторы поделились своими историями того, как к руководству населённых пунктов приходили люди, ранее не имевшие отношения к политике или бизнесу. Они отметили, что, несмотря на благие намерения, у данных граждане не получается осуществлять свою деятельность из-за незнания многих политических и юридических тонкостей.

«Помню, учителя выбрали председателем сельсовета, на деньги выделенные на благоустройство улиц села закупил щебень, асфальт и жители сами всё сделали, пол села покрыли асфальтом. В результате завели дело в прокуратуре, так как нужно было через тендер нанять стороннюю организацию отвалить всем мзду и сделать три метра дороги», — написал Radion G.

Напомним, 6 ноября президент России Владимир Путин отреагировал на новость о победе уборщицы на выборах руководителя Повалихинского сельсовета Костромской области. Он заявил, что такие люди хорошо осведомлены о проблемах своих населенных пунктов.