Волгоград, 8 ноября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. В Волгоградской области 8 ноября выявлено 222 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Новый «рекорд» на четыре превышает показатель предыдущих суток. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 22 тысяч жителей региона, скончались ещё двое.

Oblzdrav.volgograd.ru Больница. Волгоград

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В стационарах находятся 6351 взрослый и 45 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 2206 пациентов. Всего в Волгоградской области выявили уже 22 тыс. 041 носителя инфекции. Завершили лечение 19 тыс. 606 человек, в том числе 147 выписаны за сутки.

Зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 229 смертельных случаев на фоне коронавируса.