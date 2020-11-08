Москва, 8 ноября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором он объявил республику ядерной державой в связи с запуском Белорусской АЭС, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 8 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения Белорусской АЭС

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«Прочитала сначала «ядреной». Извините. Ну да ладно, хоть рабочие места для людей создают, уже за это надо спасибо говорить. А у нас вот в городе последнюю промышленную узкоколейку закрыли, электротранспорт разрушили… Да много чего ещё разрушили. Людям теперь только в Пятерочках и Магнитах осталось работать, ибо этих вокруг пруд пруди», — написал пользователь ich.bin.auf.kurs.

Ряд граждан поспешили напомнить главе Белоруссии, что БелАЭС была построена во многом благодаря помощи Российской Федерации. Более того, слишком рано, считают они, называть Белоруссию ядерной державой, потому что она сама не занимается добычей необходимых компонентов для этого.

«Легко за чужой счет становиться ядерной державой, упомянул бы он еще о кредите в 10 млрд на постройку. А я всегда считал, что ядерная держава, это та, которая физически способна обогащать и добывать уран, плутоний и прочее. Причём не в прошлом и будущем, а здесь и сейчас», — пишет Олег Р.

Другие восприняли слова Лукашенко не с точки зрения мирного атома или атомной энергетики, а наоборот, как терминологию ядерного вооружения. Пользователи обеспокоились тем, что таким образом Белоруссия может начать постепенно закрываться от внешнего мира, как это случилось с Северной Кореей.

«Я не понял, он собрался уран предназначенный для АЭС перерабатывать, и ракеты делать? С чем связано такое заявление? Все больше стран вокруг РФ начинают превращаться в Северные Корей, добром не закончиться. А по сути, эта станция построена за счет РФ, и отдавать деньги там никто не собирается. Только топливо, скорее всего, переработанное, братское государство привезет братскому государству за счет РФ захоронить на территории РФ», — считает пользователь Антон.

Нашлись и те, кто считает, что называться ядерной державой можно тогда, когда население этого государства получает действительное улучшение качества жизни с появлением атомной электроэнергии в стране.

«Чтобы стать ядерной державой — надо, чтобы эта АЭС пользу народу принесла. Снизятся цены на электроэнергию для производств и жилья, понизятся цены на товары — тогда и станут ядерной державой. А так, назвать себя кем угодно можно… А если ядерной державой кто, страну с оружием таким считает — то нет. Ядерная палица, это противоположность прогресса и символ отсталости» — поделился мнением Иван Н.

Напомним, 7 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил республику ядерной державой в связи с запуском Белорусской АЭС.