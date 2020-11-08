Москва, 8 ноября, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пока не удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Об этом столичный градоначальник заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Mos.ru Сергей Собянин

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По словам Собянина, динамика распространения коронавируса наращивается и стабилизации ситуации пока не произошло. В связи с этим мэр Москвы считает, что нужны меры по организации дистанционного обучения школьников.

«Нужны, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что вновь наращивается динамика по COVID-19», — сказал Собянин.

При этом он отметил, что за границе многие страны вводят гораздо более жесткие меры, чем те, что введены в России, вплоть до полных локаутов. В Москве власти не собираются устраивать локдаун.

«Мы пока не предполагаем это делать, считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть», — подчеркнул Собянин.