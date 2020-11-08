Москва, 8 ноября, 2020, 09:09 — ИА Регнум. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что мужчины тяжелее переносят коронавирусную инфекцию из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования их иммунной системы. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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По словам Болибока, женские половые гормоны — эстрогены — существенно облегчают проникновение защитных белков (антител) внутрь клеток. Таким образом, даже минимальный иммунный ответ с выработкой антител приводит к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы. А вот мужской гормон тестостерон не обладает такими свойствами.

Также у мужчин из-за гормонов ярче выражены проявления атеросклероза. При COVID-19 очень важно состояние внутренней оболочки сосудов, так как тромобзы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин.

При этом Болибок отметил, что, хотя мужчины и тяжелее переносят инфекции из-за того, что у них отсутствует механизм облегчающий проникновение защитных белков внутрь пораженных клеток, у этого есть и «обратная сторона медали». Так, женщины из-за наличия такого механизма чаще мужчин сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями.