Киев, 7 ноября, 2020, 22:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил политика Джозефа Байдена, ранее объявившего о своей победе на прошедших выборах президента США. Об этом 7 ноября написал украинский лидер на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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»Поздравляю Джозефа Байдена и Камалу Харрис, — отметил Зеленский. — Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с США».

По его словам, дружба между Киевом и Вашингтоном, представители которых всегда сотрудничали в различных сферах, «становится только крепче».

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября кандидат от Демократической партии Джозеф Байден объявил о своей победе на выборах президента США.

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