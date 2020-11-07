Киев, 7 ноября, 2020, 20:40 — ИА Регнум. В Киеве должны ценить отношения с США как со стратегическим партнером независимо от того, кто избран президентом, заявил в эфире украинского телевидения 7 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден и Порошенко

Также Порошенко рассказал, что на всю жизнь запомнит день 18 сентября 2014 года, когда он как президент Украины находился в Капитолии:

«В зале, где были собраны обе палаты американского Конгресса, и более 20 раз мое выступление прерывалось аплодисментами. Это было удивительное единение республиканцев и демократов в поддержку украинского народа».

Он отметил, что если не будет ошибок украинского руководства и не будет дилетантства, Киев может получить весомую поддержку и от Байдена, и от «друзей в американском Конгрессе».

«Если мы воспользуемся окном открытых возможностей… то уже в 2021 году после инаугурации получим оружие, финансирование, новый пакет санкций. Путину точно это не понравится», — добавил Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 7 ноября ведущие американские СМИ сообщили о победе Джо Байдена на выборах президента США. Ранее украинские политики и эксперты прогнозировали, что победа Байдена значительно укрепит политические позиции Порошенко на Украине.