Киев, , 16:02 — REGNUM В случае победы Джо Байдена на выборах президента США политические позиции бывшего главы Украины Петра Порошенко «значительно усилятся», заявил 5 ноября в своем комментарии в эфире украинского телевидения народный депутат Рады Владимир Кальцев.

Кальцев отметил, что именно при демократах у власти на Украине произошло формирование многих грантовых и влиятельных сейчас организаций.

«Усилятся позиции нашего бывшего президента Петра Порошенко, поскольку это было его время и они неоднократно заявляли о хороших отношениях. Поэтому я думаю, что влияние на страну еще больше усилится, а организации Сороса получат еще большую поддержку. Поэтому нам надо это понимать и быть готовыми», — прокомментировал депутат.

Парламентарий считает, что если все же победит Трамп — «понятно, что будет происходить… собственно говоря, существенных изменений не будет».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что результаты президентских выборов в США не изменят поддержку Вашингтоном Украины в целом и «украинской борьбы с Российской Федерацией».