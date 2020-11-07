Санкт-Петербург, 7 ноября, 2020, 19:49 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге госпитализировали в медучреждения 805 человек с диагнозом COVID-19. Это стало абсолютным «рекордом» по суточному количеству госпитализаций за всё время пандемии, сообщает 7 ноября телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи у Боткинской больницы

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"Это в полтора раза больше, чем число новых инфекционных коек в перепрофилированной Мариинской больнице», — сообщил глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец.

Такой уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией — фактически на пределе возможностей городской системы здравоохранения.

Ранее Дмитрий Лисовец сообщал, что 6 ноября в городе дополнительно развернули 586 инфекционных и 48 реанимационных коек в Мариинской больнице, а также 300 коек в федеральной больнице №122. Всего развернуто около 9 тыс. коек.

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Напомним, 7 ноября в городе был поставлен новый печальный рекорд по числу новых выявленных случаев коронавируса — 1258 за минувшие сутки.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заразились 68 692 человека. От COVID-19 скончался 4131 человек. Выздоровели 42 184 человека.