Ереван, 7 ноября, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Власти Армении обвинили вооруженные силы Азербайджана в обстреле города Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом 7 ноября сообщается в заявлении единого армянского информационного центра при правительстве Армении.

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"Степанакерт под прицелом врага. Город обстреливается из РСЗО «Смерч и «Град». На данный момент информация о пострадавших отсутствует», — отмечается в заявлении.

Напомним, вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха разгорелся 27 сентября. Стороны несколько раз заключали соглашение о прекращении огня, тем не менее столкновения продолжаются.