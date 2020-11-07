Баку, 7 ноября, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Азербайджана «освободили» еще 16 сел в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 7 ноября, написал президент Азербайджана Ильхам Алиев на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

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По его данным, вооруженные силы страны взяли под контроль село Бешдели Зангиланского района, села Горган, Учунджю Махмудлу, Юхары Вейселли, Юхары Сеидахмедли, Гаджар, Диваналылар Физулинского района, села Газьян, Баласолтанлы, Марданлы Губадлинского района, села Юхары Мезре, Янархадж Джебраильского района, села Гарабулаг, Мошхмаат Ходжалинского района, села Атагут, Цакури Ходжавендского района.

«Да здравствует Азербайджанская армия», — написал глава государства.

Напомним, 5 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству EFE заявил, что ситуация в зоне боёв в Карабахе демонстрирует доминирование азербайджанской армии.

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