Санкт-Петербург, 7 ноября, 2020, 13:11 — ИА Регнум. За неделю, с 31 октября по 6 ноября, количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге увеличилось на 11%, или на 6912 человек, в абсолютных цифрах. Это самый большой показатель в Северо-Западном федеральном округе, сообщили 7 ноября в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи подъезжает к больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

Тем временем в Петербурге сегодня поставлен очередной «рекорд» по выявлению новых зараженных коронавирусом: за последние сутки, то есть в пятницу, 6 ноября, было выявлено 1258 новых случаев инфицирования. Это на 87 человек больше, чем сутками ранее. Ежесуточное количество новых случаев перешагнуло за тысячу по итогам 3 ноября и продолжает непрерывно нарастать.

Увеличивается и выписка: за последние сутки выздоровел, по официальным данным, 651 человек. Это самый большой показатель за время пандемии, и на 88 человек больше, чем сутками ранее.

Смертность от COVID-19 в Петербурге остается высокой, на второй строчке после Москвы, среди регионов РФ. За последние сутки в городе подтвердили еще 53 летальных исхода от этого заболевания, что всего на один случай меньше, чем в предыдущие сутки.

С учетом новых данных, на 7 ноября в Санкт-Петербурге зарегистрировано 68 692 случая заражения коронавирусной инфекцией за всё время пандемии. Выздоровели 42 184 человека. От COVID-19 как основной причины смерти скончался 4131 человек. Летальность болезни составляет 6%.

Читайте также: Смертность в Петербурге в октябре выросла на 27%

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 40 210 человек. Под медицинским наблюдением в городе находится 3889 человек. Из них 52 человека размещены в обсерваторе, 1970 — на самоизоляции, 1867 — контактные лица.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 20 396 новых случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 753 836 случаев (+1,2% за сутки) в 85 регионах.