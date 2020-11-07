Москва, 7 ноября, 2020, 11:30 — ИА Регнум. На фоне пандемии коронавируса лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал главу правительства РФ Михаила Мишустина начать выплаты пенсионерам на покупку масок, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

Миронов обратился с письмом к Мишустину, где просит начать выплаты на приобретение средств индивидуальной защиты инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям или их распределения через органы социальной защиты населения.

Кроме того, по его мнению, целесообразно проработать вопрос введения налогового вычета для самозанятых и организаций, закупающих средства индивидуальной защиты своим сотрудникам.