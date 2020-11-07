Краснодар, 7 ноября, 2020, 11:16 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за прошедшие сутки подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 139 новых пациентах.

Minzdravkk.ru

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»В Краснодаре выявлено 32 случая, в Сочи — 12, в Белореченском районе — 11. По 10 положительных результатов получено в Тимашевском и Северском районах. Девять новых пациентов в Крымском районе, семь — в Темрюкском, шесть — в Успенском. Пять человек заболели в Анапе, по четыре — в Апшеронском, Новокубанском, Отрадненском, Тихорецком районах», — уточнили в оперативном штабе.

На 7 ноября в Краснодарском крае подтверждено, в общей сложности, 18 344 случая заражения. Выздоровели 11 977 пациентов. Врачи не смогли спасти 467 человек. В тяжёлом состоянии находятся 46 пациентов на аппаратах ИВЛ и на ЭКМО.