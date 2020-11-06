Санкт-Петербург, 6 ноября, 2020, 22:37 — ИА Регнум. Смешанное обучение, которое начнется с 9 ноября для школьников Петербурга, вызывает множество вопросов и не является идеальным форматом. «Но в сегодняшних коронавирусных условиях мы должны искать компромиссы», — заявила на своей странице в соцсети поздно вечером 6 ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, курирующая сферу образования.

ИА REGNUM Школа №321 в Петербурге

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Ранее было объявлено, что осенние каникулы в Петербурге не продлят, дети вернутся в школы, но родители могут их забрать на «смешанное обучение».

Ирина Потехина признала, что «количество заболевших растёт каждый день, и многие семьи не решаются отправить в понедельник ребёнка на очные занятия в таких трудных обстоятельствах». В связи с этим они подают заявления о дистанционном обучении детей.

Потехина решила ответить на три основных группы вопросов от родителей, связанных с новым форматом обучения.

Ирина Потехина «Первая группа: а разве дистанционное общение с ребёнком будет вести не наш школьный педагог?

Это будут другие, специально подобранные педагоги. Понимаю вашу привязанность и доверие к конкретному учителю. Но мы не можем требовать от него работы в две смены: сначала очно — в классе, а потом дистанционно — с ребятами, оставшимися дома. Мы должны поберечь наших учителей, которые и так находятся сегодня на переднем крае и рискуют каждый день».

Онлайн-уроки будут ежедневно проводить для всех городских школьников на дистанте сильные педагоги, привлеченные Академией постдипломного педагогического образования. Помогать им будут студенты-старшекурсники из педагогического университета.

Ирина Потехина «Вторая группа: как же в таком случае будет проводиться проверка знаний, полученных ребёнком?

Формат текущих/промежуточных аттестаций в каждой школе устанавливается свой — от периодичности проверок домашних заданий до написания контрольных».

Чиновница объяснила, что в каждой школе — свои обстоятельства, своё расписание, свои кадровые и технические возможности, поэтому процесс аттестации нельзя унифицировать. «Именно о формате аттестаций должны договориться школа и семья — при переходе на смешанный формат», — подчеркнула вице-губернатор.

«Третья группа: расписание онлайн-уроков охватывает 5−11 классы — значит, дети из начальной школы не могут перейти на смешанное обучение? Ирина Потехина

Воспользоваться возможностями смешанного обучения может любой ребёнок. Но с 5 класса появляются разные предметы и разные учителя, темы уроков усложняются. Поэтому для 5−11 классов разработано расписание, куда вошли все базовые предметы. Что же касается начальной школы, весенний опыт показал: малышам без помощи взрослого рядом усваивать программу крайне тяжело. Поэтому для них дистанционно будут предложены развивающие занятия».

Ирина Потехина особо отметила, что при переходе на смешанную форму обучения, сочетающую элементы очного и семейного образования, ребенок не отчисляется из школы, а родители сохраняют доступ к электронному дневнику, через который могут получать домашние задания.

«Если вы выбираете смешанный формат — вы получаете в школе код доступа к порталу дистанционного образования: к онлайн-урокам, консультациям и тьюторской поддержке. Но контролировать своего ребёнка вам придётся самостоятельно», — напомнила Потехина.