Москва, 6 ноября, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Легче всего заразиться коронавирусом в общественном транспорте, заявила 6 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия-1».

Дарья Драй ИА REGNUM Антибактериальная обработка салона автобуса

Попова "Чаще всего люди заражаются в транспорте».

Причина в том, что в транспорте невозможно соблюдать социальную дистанцию, отметила чиновник. В качестве меры предосторожности она рекомендовала носить маску в общественных местах, мыть руки и избегать массовых скоплений людей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, москвичей власти российской столицы призвали воздержаться от прогулок в связи с опасностью подхватить COVID-19.