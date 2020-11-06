Баку, 6 ноября, 2020, 21:28 — ИА Регнум. Азербайджан вместе с Турцией сделали ставку на силовое подавление уже состоявшегося самоопределения народа Нагорного Карабаха, ивойна принесёт в регион только горе и страдания, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 6 ноября, комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Mod.gov.az Ильхам Алиев

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

Ранее Алиев заявил о своем сожалении в отношении того факта, что«высокопоставленные официальные лица стран, которые должны быть нейтральными, действовать на основании предоставленного им ОБСЕ мандата», пользуются неподтвержденной информацией. Так он прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в регионе действуют боевики-наёмники. В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что в высказывании Лаврова не содержалось упрека какой-то конкретной стороне конфликта.

« Мне думается, должно быть совершенно понятно, почему президент Азербайджана «эмоционально» реагирует на нейтральные слова министра иностранных дел России Лаврова об иностранных наемниках в Нагорном Карабахе и почему, скажем, премьер-министр Армении Пашинян в этом случае спокоен. Хорошо известно, откуда и чьими стараниями взялись там наёмники. Факт присутствия и участия в карабахском конфликте ближневосточных боевиков-террористов и работу там турецкой разведывательной службы вчера вновь подтвердил руководитель Служба внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя видео с пленным сирийским наемником, который был задержан армянской стороной.

Не удивило и заявление, сделанное сегодня на заседании Совета глав правительств стран СНГ вице-премьером Армении Мгером Григоряном по поводу террористических методов, применяемых в Нагорном Карабахе теми, кто воюет там с азербайджанской стороны. Напомню в этой связи историю с азербайджанцем Рамилем Сафаровым, который в феврале 2004 года, находясь на натовских языковых курсах в Будапеште, ночью зарубил топором спящего армянского офицера Гургена Маркаряна. Сафаров был пожизненно осужден венгерским судом, но через несколько лет был экстрадирован из Венгрии в Азербайджан, где был с почетом встречен президентом Алиевым, торжественно освобождён, награждён и объявлен национальным героем Азербайджана.