Брюссель, 6 ноября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко подпал под европейские санкции, сообщается 6 ноября в Официальном журнале Европейского союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Санкции также вводятся в отношении ещё 14 представителей власти в Белоруссии. Ими Брюссель решил наказать официальных лиц Минска за «продолжающиеся репрессии против представителей гражданского общества и активистов оппозиции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС и США призывают белорусские власти отменить итоги президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 г., и провести новые, «правильные» выборы.