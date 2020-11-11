Чебоксары, 6 ноября, 2020, 13:14 — ИА Регнум. В Чувашии несовершеннолетним запретят ходить в торгово-развлекательные центры без родителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, это предложение было поддержано сегодня, 6 ноября, на заседании регионального оперативного штаба.

Анна Рыжкова ИА Крсная Весна Вход в торговый центр

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В ходе обсуждения глава управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская выступила за ужесточение посещения ТРЦ детьми.

«Мы внесли предложение в оперативный штаб республики о запрете нахождения несовершеннолетних, не достигших 18 лет, в зданиях торговых, торгово-развлекательных центрах, в том числе на территориях фудкортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей. Это актуально на период каникул. Но важно, чтобы и после уроков дети не посещали без родителей эти торговые организации и места общественного пользования, чтобы предотвратить заражение детей в таких местах», — сказала Луговская.

Это предложение поддержали члены оперативного штаба, в ближайшее время планируется это закрепить в соответствующем нормативно-правовом акте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии госпитализируют больше пациентов с коронавирусом, чем выписывают, поэтому свободный коечный фонд сократился до 2,3%.

Напомним, в Чувашии на 5 ноября выявлено 14 505 учащихся с признаками острых респираторных инфекций. Это составляет «10,2% от общего числа посещающих школы», в том числе заболевание COVID-19 подтверждено у 108 детей. С начала каникул заражение коронавирусом подтверждено у 19 школьников.

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