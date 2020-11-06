Чебоксары, , 10:13 — REGNUM В Чувашии за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 21,1%. Острыми респираторными вирусными инфекциями переболели более 10% школьников, то есть каждый десятый учащийся. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 ноября, было заявлено на заседании регионального оперативного штаба.

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Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов отметил, что на 5 ноября выявлено 14 505 учащихся с признаками острых респираторных инфекций. Это составляет «10,2% от общего числа посещающих школы», в том числе заболевание COVID-19 подтверждено у 108 детей.

Руководитель управления Роспотребнадзора Надежда Луговская сообщила, что за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ в целом по Чувашии выросла на 21,1%, среднемноголетнее значение превышено на 50%. По её словам, случаи гриппа не зарегистрированы, в основном фиксируется парагрипп и аденовирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала каникул заражение коронавирусом подтверждено у 19 школьников. На дистанционном обучении находятся две группы студентов в двух образовательных учреждениях, также продлены плановые каникулы в одном школьном классе.

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