Москва, 6 ноября, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Законопроект о запрете работы микрофинансовых организаций внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Микрофинансовая организация

«Микрофинансовым организациям в нашей стране не место. Их надо запретить, потому что из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян», — заявил Миронов.

При этом парламентарий понимает, что у инициативы запретить МФО тут же появится множество противников — на кону стоят очень большие деньги, и так просто ростовщики с ними не расстанутся.

Он напомнил о резонансе, который получила недавняя инициатива объявить кредитную амнистию по долгам граждан перед МФО.

«Естественно, делать её нужно за счёт огромных финансовых накоплений представителей этого полукриминального бизнеса», — уверен депутат.