Москва, 6 ноября, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Препараты для лечения COVID-19 необходимо выдавать больным сразу же после установления диагноза. Об этом в ходе селекторного совещания заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рецепт

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

"Все пациенты с COVID-19 в регионах должны получать лечение в соответствии с девятой версией временных методических рекомендаций Минздрава. До регионов доведены средства на обеспечение необходимых мероприятий, в том числе бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов. При этом мы рекомендуем организовать выдачу лекарств амбулаторным пациентам сразу после постановки диагноза — без необходимости посещения аптеки самим пациентом», — сказал Мурашко.

По его словам, такая мера не позволит допустить распространения коронавируса.