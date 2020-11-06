Чебоксары, 6 ноября, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев поддержал объединение города Шумерли и Шумерлинского района, высказав мнение, что «перспективы открываются колоссальные». Но решать должно население. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 ноября, глава региона заявил на заседании Высшего экономического совета Чувашии при обсуждении социально-экономического развития Шумерли и Шумерлинского района.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Продолжая тему укрупнения муниципалитетов, поднятую председателем совета, председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, руководитель республики поддержал этот процесс.

«Главы [муниципалитетов] выражают мнение народа, потому что это требует очень тщательного анализа. Мне кажется, что такая перспектива развития двух территорий открывает колоссальные возможности, в том числе в связи со строительством федеральной трассы М-12. Очевидно, промышленный потенциал города Шумерли, территории Шумерлинского района раскрывают эти возможности… Здесь надо ускоряться. Понятно, что нужен референдум, это вопрос, требующий серьёзного обсуждения и учёта мнения населения», — сказал Олег Николаев.

И заключил:

«Я лично со своей стороны это всячески поддерживаю, потому что вижу в этом очень серьёзный потенциал развития».

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Аксаков на заседании высказал мнение, что Шумерля и Шумерлинский район в Чувашии должны «развиваться системно», так как «они друг друга дополняют». По его словам, «и главы говорят об этом, и многие руководители предприятий, что район и город должны развиваться как система».

Напомним, в октябре 2020 года глава Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопрос об объединении Чебоксар и Новочебоксарска, отметил, что данное решение должны принимать жители, хотя «фактически города уже почти соединились».

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