Чебоксары, 28 октября 2020, 15:38 — REGNUM Решение об объединении Чебоксар и Новочебоксарска должны принимать жители, хотя «фактически города уже почти соединились». Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил в интервью главному редактору газеты «Чебоксарские новости» Ларисе Буланкиной.
Главный редактор отметила, что «быстро растущий» «Новый город» сдвигает границы между городами, поинтересовавшись мнением руководителя республики об объединении Чебоксар и Новочебоксарска.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2008 года прошёл референдум по объединению Чебоксар и Новочебоксарска. 60% новочебоксарцев высказались «против», 75% чебоксарцев «за», поэтому объединение не состоялось.
Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев запустил новый цикл встреч со СМИ. Первое интервью после выборов он дал городской газете «Чебоксарские новости».
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