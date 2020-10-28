Чебоксары, , 15:38 — REGNUM Решение об объединении Чебоксар и Новочебоксарска должны принимать жители, хотя «фактически города уже почти соединились». Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил в интервью главному редактору газеты «Чебоксарские новости» Ларисе Буланкиной.

Главный редактор отметила, что «быстро растущий» «Новый город» сдвигает границы между городами, поинтересовавшись мнением руководителя республики об объединении Чебоксар и Новочебоксарска.

«Тут не мое мнение важно. Да, физически эти города уже объединились, но юридически это два муниципалитета. Решение зависит от жителей. Если население захочет, конечно же, это произойдет», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2008 года прошёл референдум по объединению Чебоксар и Новочебоксарска. 60% новочебоксарцев высказались «против», 75% чебоксарцев «за», поэтому объединение не состоялось.

Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев запустил новый цикл встреч со СМИ. Первое интервью после выборов он дал городской газете «Чебоксарские новости».

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