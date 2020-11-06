Москва, 6 ноября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. В Госдуме на фоне сокращения числа трудовых мигрантов настаивают на национальной стратегии трудоустройства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Необходима Национальная стратегия трудоустройства, массовое создание рабочих мест для граждан России с достойной заработной платой. Работа — для россиян!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Число работающих в России трудовых мигрантов составило 1,8 млн человек — это на 22,5% меньше, чем годом ранее (2,3 млн человек), сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные Министерства внутренних дел (МВД) на конец сентября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Минтруда, в России постепенно сокращается число зарегистрированных в центрах занятости безработных, на октябрь было зарегистрировано 3 млн 584 тыс. человек.