Санкт-Петербург, 6 ноября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки обследовали на коронавирус 44 536 человек. Об этом сообщает 6 ноября городской оперативный штаб. Этот показатель почти на 30% больше, чем объем тестирования днем ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Наборы СИЗов

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Под медицинским наблюдением находятся 4380 человек, из них 54 — в обсерваторе, 2627 — на самоизоляции, остальные — контактны лица.

В справочную службу по номеру 122 по теме коронавируса поступило 1180 звонков. Волонтеры с 5 октября уже получили более 1 тыс. заявок от жителей, находящихся на самоизоляции. Чтобы получить помощь, можно обратиться на горячую линию 8−800−200−34−11.

Напомним, накануне Смольный объявил об ужесточении ограничений в связи с высоким уровнем заболеваемости. Большинство мер будут действовать до 29 ноября.