Тбилиси, 6 ноября, 2020, 10:16 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток выявили 2775 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем для страны. Сообщение об этом 6 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 51 993 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 37 019 человек победили инфекцию, в том числе 3560 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 423 человека с диагнозом COVID-19, из них 22 — в течение последних суток. В стационаре лечат 4618 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2438. На карантин поместили 3094 человека.

Стоит отметить, что в Грузии с начала месяца возобновился рост показателей распространения коронавируса. 5 ноября второй день подряд обновился «рекорд» по количеству заражений, выявленных в сутки, этот показатель достиг 2401.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзеобвинил в росте числа заражений членов оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), которое в последнее время проводит массовые митинги по стране. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, основавший ЕНД, заявил, что грузинские власти якобы намеренно запустили эпидемиологическую ситуацию, чтобы жители страны боялись выходить на акции протеста.