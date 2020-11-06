Санкт-Петербург, 6 ноября, 2020, 10:08 — ИА Регнум. Пик коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге придется на конец ноября — начало декабря, не отступит болезнь и к Новому году. Об этом заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Gov.spb.ru Дмитрий Лисовец

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По его словам, постепенный рост числа зараженных коронавирусом жителей Петербурга будет наблюдаться вплоть до конца текущего года.

«Нет оракулов, которые предскажут, когда это закончится. Однако прислушиваемся к моделям, которые готовят нам ученые из Петербургского политехнического университета. Они доказали свою эффективность в предыдущую волну и свидетельствуют о том, что рост будет не таким интенсивным, как в первую волну, но будет наблюдаться. Пик выпадет на конец ноября, декабрь месяц, — сказал Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург». — Не отпустит нас COVID-19 к Новому году».

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Дмитрий Лисовец отметил, что рост количества выявленных инфицированных отчасти обусловлен увеличением количества проводимых тестов.

«Мы, естественно, сейчас делаем больше тестов, но ситуация, которую сейчас наблюдаем, только отчасти связана с этим количеством, ведь койки занимаются пациентами тяжелыми», — пояснил он.

Лисовец также отметил, что, оценивая динамику, которая сейчас наблюдается, можно сделать вывод, что через пару недель город приблизится к пику осенней волны.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 66 263 случая заражения. От COVID-19 скончались 4024 человека. Выздоровели 40 970 человек.