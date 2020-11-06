Екатеринбург, 6 ноября, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Барам, кафе и ресторанам нужно разрешить работать по ночам, так как учреждения терпят большие убытки. Об этом екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин написал в Instagram.

Ресторан

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Руководитель призвал свердловского губернатора Евгения Куйвашева снять запрет на работу указанных организаций с 23:00 до 6:00по местному времени. Он также предлагает ввести систему входа по QR-кодам: в этом случае данные человека фиксируются на специальном ресурсе, и если он заболел, то другие посетители бара узнают об этом.

Ресторатор предложил другим бизнесменам подписать открытое письмо к губернатору. Как сообщало ИА REGNUM, ранее работа таких заведений была ограничена. Причиной стала пандемия коронавируса.