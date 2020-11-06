Сеул, 6 ноября, 2020, 05:23 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 145 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них 117 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные являются импортными. Центр отмечает, что суточный показатель по выявленным пациентам является самым высоким с 23 октября. В тот день в стране подтвердили 138 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Всего в Южной Корее с начала пандемии подтвердили 27 195 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 5 ноября в республике скончался еще один пациент с COVID-19. Таким образом, общее число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, достигло 476.