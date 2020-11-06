Владивосток, 6 ноября, 2020, 05:13 — ИА Регнум. В Приморье за последние сутки лабораторно подтверждено 208 (210 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 117 пациентов, два человека скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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На утро 6 ноября в региона зарегистрировано 16 599 носителей коронавируса, из них выздоровели 12 850 пациентов, не справились с болезнью 169 приморцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх крупных городах Приморья шесть детских садов перевели на круглосуточный режим работы. Семьи, в которых есть врачи или оба взрослых заболели коронавирусом, смогут оставить своих детей под присмотром педагогов.