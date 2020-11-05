Владивосток, , 10:29 — REGNUM В трёх крупных городах региона шесть детских садов перевели на круглосуточный режим работы. Семьи, в которых есть врачи или оба взрослых заболели коронавирусом, смогут оставить своих детей под присмотром педагогов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Три детских сада в Уссурийске, два во Владивостоке и один в Находке будут работать по новой схеме в ближайшее время.

В Уссурийского ГО в перечень таких образовательных организаций вошли детские сады №3, №35 в городе и №26 в селе Степное.

Ещё один детский сад готов круглосуточно принимать воспитанников в Находке. Сейчас там формируется потребность в местах.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке детей медицинских работников, которые работают в ковидных госпиталях, будут принимать в садах №117 на улице Фадеева и №115 на улице Русской с 6 ноября.