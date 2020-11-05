Копенгаген, 5 ноября, 2020, 23:31 — ИА Регнум. Для жителей северо-восточной части Дании вводятся новые карантинные ограничения из-за мутации коронавируса у животных, сообщает 5 ноября Ekstra Bladet со ссылкой на премьер-министра Дании Метте Фредриксен.

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По ее словам, мутация коронавируса выявлена на фермах по разведению норок.

«С сегодняшнего вечера жителям семи районов северной Ютландии строго рекомендуется оставаться не покидать их пределы, чтобы предотвратить распространение вируса», — — заявила Фредриксен.

При этом Фредриксен добавила, что эта просьба властей может расцениваться как «действительно кое-что экстраординарное».

В этой части Дании будут закрыты бары и рестораны, прекращено движение общественного транспорта, жителям других регионов страны запрещено ездить в Ютландию.

Накануне в Дании сообщили о выявлении у 12 человек мутировавшей версии коронавируса COVID-19, распространившейся на звероферме по разведению норки. Датские власти уже приняли решение уничтожить свыше 15 млн этих животных, содержащихся на фермах.