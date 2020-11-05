Ижевск, 5 ноября, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Решение по возобновлению работы кинотеатров в Удмуртии пока не принято. Этот вопрос будет решен в течение ближайших десяти дней, сказал в ходе Открытого интервью глава региона Александр Бречалов.

Serge Ottaviani Кинотеатр

«Очень хочу кинотеатры открыть. Вместе с театрами. Дайте нам неделю-10 дней для принятия решения. Понятно, что потом уже не сильно интересно, но тем не менее», — пообещал глава республики.

Также он выразил надежду, что Удмуртия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. В настоящее время новых ограничений, которые могут быть введены, на фоне текущей эпидемиологической ситуации не планируется.

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Как сообщало ИА REGNUM, театры и кинотеатры Удмуртии закрылись еще весной — 28 марта. На тот момент в республике было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом.

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Несмотря на то, что федеральные власти разрешили возобновить работу кинотеатров при соблюдении требований Роспотребнадзора, которые касаются ограничения числа зрителей киносеансов, в Удмуртии кинотеатры по-прежнему не работают.

В сентябре власти республики заявляли о готовящихся дополнительных мерах поддержки бизнеса, в число пострадавших отраслей которого попадают и кинотеатры.

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